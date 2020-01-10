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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ ВЫДЕЛИТ $50 МЛН НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
13:13 13.01.2020
Правительство Австралии выделит $50 млн на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров. Об этом написала министр охраны окружающей среды Австралии Сюзанна Лей в Instagram.
«Сегодня я объявила о выделении $50 млн в качестве чрезвычайной меры по восстановлению дикой природы и среды обитания диких животных, а также для поддержки немедленной работы по охране дикой природы ученых, экологов, общин и землеустройств для планирования долгосрочных мер относительно защиты и восстановления», - заявила министр, которую цитирует Укринформ.
Как известно, в Австралии с сентября 2019 года продолжаются масштабные лесные пожары. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 24 человека, разрушено около 1500 домов и выгорело 5,2 млн гектаров земли. Особенно от пожаров страдают животные. В частности, в результате лесных пожаров в Австралии уже погибло более миллиарда животных.
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