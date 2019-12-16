Международные новости

Евросоюз упростил трансграничные финансовые операции между странами еврозоны и другими странами-членами ЕС, которые используют национальные валюты. На практике это означает, что оплата товаров и услуг, а также зарубежные европейские трансферы будут осуществляться по расценкам внутренних финансовых операций в упомянутых странах. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейской комиссии.

«С сегодняшнего дня потребители и бизнес в странах, которые не входят в Еврозону, смогут воспользоваться более дешевыми трансграничными трансферами в евро. Новые правила ЕС гарантируют, что все трансграничные платежи в евро, осуществляемые в таких странах-членах - Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Венгрии, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Польше, Румынии и в Швеции, будут осуществляться по цене местных трансферов» , - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Еврокомиссия объясняет ситуацию на конкретном примере. Если гражданин Болгарии решил переслать определенную сумму в евро за пределы своей страны, он заплатит за это такую же цену, как для внутреннего трансфера в левах, национальной валюте Болгарии. То есть стоимость трансграничных платежей установлена на очень низком уровне или вообще может быть равна нулю.

«Такие правила позволят всем нашим гражданам и компаниям в равной степени воспользоваться дешевыми трансграничными трансферами в евро. Это положительный и конкретный пример того, как общий рынок может приносить реальные преимущества европейским потребителям», - отметил по этому поводу Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики и рабочих мест Валдис Домбровскис.

Как отмечается в сообщении, Еврокомиссия будет проводить плотный мониторинг порядка применения новых правил и помогать национальным финансовым учреждениям упомянутых стран за пределами Еврозоны в их корректном применении. Следующим шагом, уже с апреля 2020 года, должно стать введение системы подобного выравнивания обменного курса при осуществлении гражданами этих стран карточных платежей в национальных валютах в странах Еврозоны, как и платежей с «оборотной» конвертацией евро в национальную валюту.