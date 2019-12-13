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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЛИДЕРЫ СТРАН ЕС ПОДДЕРЖАЛИ "ЗЕЛЕНОЕ СОГЛАШЕНИЕ"
12:28 13.12.2019

Лидеры стран ЕС, которые встретились в четверг в Брюсселе для проведения Европейского саммита, поддержали предложенный Еврокомиссией амбициозный план превращения Европы в первый климатически-нейтральный континент до 2050 года.

При этом страны ЕС учли особую позицию Польши, которая требует больше времени, чтобы адаптироваться к этой цели, исходя из существенной энергетической зависимости от угля. Об этом в ходе совместной пресс-конференции, которая состоялась в ночь с четверга на пятницу, журналистам рассказали президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйена.

"Мы рассмотрели "Зеленое соглашение", которое было вчера представлено Еврокомиссией. Мы взяли на себя обязательства, чтобы к 2050 году Европа стала первым климатически нейтральным континентом. Мы приняли это решение с уважением к беспокойству, которое высказывали разные страны, потому что важно учитывать различные национальные обстоятельства, разные стартовые позиции и возможные социальные последствия. Мы также учли то, что для одной страны будет необходимо больше времени для имплементации этой цели, и согласились в июле 2020 года в формате Европейского Совета вернуться к обсуждению относительно ситуации в этой стране", - заметил Шарль Мишель, которого цитирует Укринформ .

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что речь идет о Польше, которая требует больше времени для адоптации к «Зеленому соглашению». При этом Президент Европейского Совета напомнил, что всего полгода назад во время неформального саммита ЕС в румынском городе Сибиу лишь 8 стран ЕС были готовы поддержать цель достижения климатической нейтральности к 2050 году. В июне текущего года уже 24 страны поддержали эту очень амбициозную цель. Сегодня такое обязательство взяла уже вся Европа, но страны ЕС с уважением отнеслись к позиции Польши, которая была продиктована национальными обстоятельствами.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила высокий интерес и поддержку европейских лидеров относительно Европейского "Зеленого соглашения".

"Мы обсудили все возможности, связанные с соглашением. Безусловно, мы осознаем, что причиной для таких усилий являются разрушительные климатические изменения, которые мы уже видели. Но мы имеем решимость преодолеть эти климатические изменения, и превратить эту работу в новые возможности для Европейского Союза. Сейчас ЕС находится в этом на передовом фронте, и мы хотим оставить за собой позицию лидера в этом вопросе", - отметила фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия в январе представит предложения относительно плана инвестиций в устойчивое развитие Европы, который будет совмещен со справедливым переходным механизмом в рамках «Зеленого соглашения». После этого в марте Еврокомиссия предложит новый климатический закон в развитие той «зеленой» дорожной карты, которую вчера представила Еврокомиссия.

"При этом я полностью воспринимаю, что для Польши необходимо больше времени, чтобы внимательно изучить наши предложения, в частности, об учреждении переходного фонда, который создается под зонтиком инвестиционного фонда устойчивого развития Европы. В течение следующего месяца мы представим больше деталей относительно этой дорожной карты. Есть регионы, которые действительно зависят от угля, и мы признали, что переходный процесс для Польши является большим вопросом, и что эта страна требует больше времени. Но это не изменит временные рамки для Еврокомиссии", - сказала президент Еврокомиссии.
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