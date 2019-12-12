Международные новости

Европейская Комиссия 12 декабря обнародовала предложения ко внесению изменений в европейское законодательство с целью создания инструментов защиты интересов ЕС в системе международной торговли. Такое решение стало прямым ответом на паралич апелляционной системы Всемирной Торговой Организации, ведь со вчерашнего дня апелляционный орган ВТО не может выносить решений в торговых спорах между членами этой организации, что ставит под угрозу экономические интересы Евросоюза.

О сути таких предложений Еврокомиссии в четверг в Брюсселе рассказал Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган.

«Эти меры должны обеспечить способность ЕС эффективно защищать себя, собственных граждан и бизнес, против действий любой третьей страны, которая пытается применять незаконные торговые практики, и одновременно блокирует процесс урегулирования споров как в контексте ВТО, так и в исполнении двусторонних соглашений», - сказал Еврокомиссар, которого цитирует Укринформ .

Он напомнил, что, по существующим регуляторным правилам, ЕС может осуществлять контрмеры экономического характера только по обязывающим решениям ВТО. Исходя из того, что со вчерашнего дня апелляционный орган ВТО, который является высшей инстанцией в урегулировании торговых споров, не способен в дальнейшем принимать решений, это позволило третьим странам полностью избегать решений Совета ВТО. В этих условиях экономические интересы ЕС остались без защиты, что, по словам Еврокомиссара, является неприемлемым.

«Такое развитие - очень досадное, оно наносит серьезный удар по системе международной торговли, основанной на правилах, которая в течение прошлых 24 лет полагалась на апелляционный орган ВТО. Это произошло в результате блокирования этого апелляционного органа со стороны США. Исходя из этого, отсутствие в европейском законодательстве эффективного механизма по урегулированию споров создает серьезный правовой провал, который может поставить под угрозу исполнительные способности Евросоюза и подвергнуть опасности его интересы», - отметил Фил Хоган.

С целью устранения этого недостатка Еврокомиссия предложила дополнения к действующему регуляторному законодательству Евросоюза, которые позволяют ЕС осуществлять контрмеры уже на том этапе, когда Совет ВТО в первой инстанции приходит к заключению, что определенная страна нарушает правила ВТО и наносит вред Европейскому Союзу. Такой механизм будет применяться в случаях, когда одна из сторон торгового спора искусственно блокирует внутренние апелляционные процедуры ВТО.

При этом Хоган подтвердил безусловную поддержку ЕС деятельности ВТО и подчеркнул, что представленные предложения Еврокомиссии никоим образом не имеют целью пренебрежение правилами этой организации.

«Временные меры по организации процедуры апелляции и арбитража по правилам ВТО Еврокомиссия предлагает как реакцию на парализацию апелляционного органа ВТО. Наши уважаемые торговые партнеры, такие как Канада и Норвегия, разделяют с нами такое намерение. Мы ведем переговоры с другими партнерами, чтобы организовать надлежащую линию защиты. Мы все еще имеем Совет ВТО, решения которого являются обязательными, если не подается апелляция. Мы намерены создать альтернативный внутренний порядок апеллирования, открытый для согласования с нашими партнерами на тот случай, когда апелляционный орган ВТО не является функциональным», - сказал Еврокомиссар.

В частности, для дальнейшего обеспечения контроля за выполнением торговых соглашений Еврокомиссия предлагает создать должность главного директора по вопросам обеспечения торговли (Chief Trade Enforcement Officer), который, в частности, будет заниматься урегулированием торговых споров.

Хоган напомнил, что защита интересов ЕС в системе международной торговли является ключевым приоритетом Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Европейский Союз сосредоточивает внимание на создании механизма выполнения партнерами обязательств по торговым соглашениям не только в рамках ВТО, но и в формате региональных организаций и двусторонних отношений. Этот механизм будет действовать в случаях, когда определенные страны отказываются выполнять решения в рамках международной системы урегулирования споров.

«Это является мощным сигналом, что сильная Европа в мире означает также сильную Европу в глобальной торговой системе. Я надеюсь, что Европейский совет и Европарламент рассмотрят эти дополнения к регуляторным правилам ЕС как безотлагательный вопрос. Тогда мы будем полностью готовы защитить экономические и торговые интересы ЕС в этом так быстро меняющемся мире. Наши действия в полной мере соответствуют международному законодательству», - отметил Еврокомиссар.

ВТО по так называемому делу вокруг субсидий Airbus дала формальное разрешение США на применение повышенных тарифов на экспорт из ЕС. С 18 октября 2019 года США ввели тарифы в объеме 25% на большой перечень сельскохозяйственной продукции из ЕС, в том числе на французское вино, итальянские сыры и испанское оливковое масло. В то же время, ЕС выиграл параллельный иск у ВТО против американской компании Boeing, и также получил разрешение на уточнение тарифов в торговле с США, которое может произойти уже в 2020 году.