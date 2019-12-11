Международные новости

Польская нефтяная компания PKN Orlen официально обратилась к российскому экспортеру нефти - компании "Транснефть" с требованием возместить ущерб за транспортировку по нефтепроводу "Дружба" "грязной" нефти. Об этом написал в Twitter председатель правления PKN Orlen Даниэль Обайтек.

"Согласно предварительным планам, мы обратились к российским поставщикам о возмещении средств за загрязненную нефть. Это включает затраты, связанные с переработкой этого сырья, защита инфраструктуры и дополнительные объемы закупки нефти", - написал Обайтек, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что польская сторона настроена решительно, чтобы вернуть средства, потерянные из-за попадания в польскую нефтепроводную систему "грязной" нефти из РФ.

Ранее PKN Orlen информировала, что потребует возмещения за невыполнение российской стороной условий контракта. (В октябре польская сторона уже получила часть возмещения со стороны российского поставщика). Второе требование касается возмещения потерь за повреждение инфраструктуры из-за поставок "грязной" нефти, смешивания нефти, закупки нефти из других источников, а также использования стратегических запасов страны.

Как сообщалось, в июне Польша не исключила, что обратится к России в международном арбитражном суде, если Москва откажется компенсировать Варшаве потери за поставки "грязной" нефти.

19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о 10-25-кратном превышении допустимых показателей доли органических хлоридов в нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба". Российская "Транснефть" признала отклонение качества, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

Польский оператор эксплуатации нефтепровода "Дружба" (PERN Przyjazn) 24 апреля приостановил транспортировку "грязной" российской нефти в Польшу. Польская сторона возобновила поставки российской нефти 9 июня.