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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЗАКРЫТИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОРГАНА ВТО УДАРИТ ПО СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ - ЕС
11:50 11.12.2019

Европейский Союз выразил сожаление по поводу прекращения деятельности апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВTО), назвав это событие ударом по системе международной торговли. Соответствующее заявление сделал во вторник Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган, полный текст документа обнародован на сайте Европейской Комиссии.

По его словам, ЕС будет искать другой способ отстаивать интересы европейских компаний в торговых спорах.

«11 декабря апелляционный орган ВТО прекратит свои функции, поскольку не будет способным принимать никакие новые апелляции. Это досадный и очень серьезный удар по международной, торговой системе, основанной на правилах, которая в течение 24 лет полагалась на апелляционный орган ВТО ... Мы потеряли дееспособную систему разрешения споров, которая была независимым гарантом беспристрастности в применении правил ВТО», - говорится в заявлении, которое цитирует Укринформ.

Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС остается убежденным сторонником многонациональной торговой системы и твердо верит в то, что ВТО, которая имеет эффективную систему урегулирования споров, является незаменимым инструментом для обеспечения открытой и честной торговли.

При этом Хоган заметил, что мир изменился за последние 24 лет, поэтому ВТО должна отражать эти изменения, чтобы оставаться соответствующим и дееспособным органом.

«Учитывая предполагаемое прекращение функций апелляционного органа, ЕС предложил временный порядок подачи апелляций для тех партнеров, которые хотели бы продолжать решать споры обязывающим путем и с уважением к правилам ВТО. Еврокомиссия вскоре обнародует дальнейшие предложения, чтобы предоставить ЕС возможность продолжать защищать свои права в международных торговых делах, если другие блокируют такую (апелляционную) систему», - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что институциональный кризис ВТО разворачивается на фоне жесткого торгового спора между ЕС и США.

Во вторник истек срок полномочий двух из последних трех судей апелляционного органа ВТО. Таким образом, суд потерял возможность принимать любые решения. Назначение новых судей блокирует администрация президента США Дональда Трампа, который считает, что этот апелляционный орган предвзято относится к Штатам.

ВТО по так называемому делу вокруг субсидий Airbus дала формальное разрешение США на применение повышенных тарифов на экспорт из ЕС. С 18 октября 2019 года США ввели тарифы в объеме 25% на большой перечень сельскохозяйственной продукции из ЕС, в том числе на французское вино, итальянские сыры и испанское оливковое масло. В то же время, ЕС выиграл параллельный иск к ВТО против американской компании Boeing, и также получил разрешение на уточнение тарифов в торговле с США, что может произойти уже в 2020 году.
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