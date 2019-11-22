Международные новости

В австрийском Инсбруке сделали проезд в общественном транспорте бесплатным для всех, кто приезжает отдохнуть в город на два дня и более.

Нововведение начнет действовать с 1 мая 2020 года, сообщает Укринформ со ссылкой на Innsbruck.info.

Воспользоваться бесплатным проездом можно будет с помощью туристической карты Welcome Card. Приезжие смогут получить ее у арендодателя жилья или в гостинице.

Также отмечается, что с туристической картой гости могут воспользоваться многочисленными скидками и бесплатным проездом в регионе, окружающем Инсбрук.