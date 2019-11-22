Международные новости

Европарламент принял постановление, в котором призвал ЕС оказать срочную помощь фермерам, пострадавшим от решения США повысить тарифы на аграрную продукцию из Европы.

Тарифные санкции США вызывают прямые потери европейских сельхозпроизводителей на сумму 6,8 млрд евро, сообщает сайт Европарламента.

«Депутаты подчеркнули, что ЕС должен ответить на новые тарифы США скоординировано. В качестве первого шага Еврокомиссии поручено провести внимательный мониторинг рынка, использовать все имеющиеся инструменты... а также мобилизовать скорую поддержку секторам, которые пострадали больше всего», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что исполнительные структуры ЕС должны нарастить усилия для продвижения агропродукции за пределы Евросоюза, ввести более гибкие правила для европейских компаний, которые осуществляют поставки на рынок США - или способствовать их переориентации на другие рынки.

«Чтобы диверсифицировать экспортный рынок, все барьеры, которые сдерживают экспортеров от полного использования возможностей согласно торговым соглашениям ЕС, должны быть устранены», - отмечают в Европарламенте.

Депутаты отвергли любые сокращения в бюджете ЕС в секторе фермерской политики и призвали к реформированию предусмотренных этой политикой кризисных резервов.

В то же время парламент призвал Еврокомиссию не прекращать поиск урегулирования торгового спора между ЕС и США путем переговоров.

ВТО по так называемому делу вокруг субсидий Airbus дала формальное разрешение США на применение повышенных тарифов на экспорт из ЕС.

С 18 октября 2019 года США ввели тарифы в объеме 25% на большой перечень сельскохозяйственной продукции из ЕС, в том числе на французское вино, итальянские сыры и испанское оливковое масло.

ЕС выиграл параллельный иск против американской компании Boeing, а также получил разрешение на уточнение тарифов в торговле с США, что может произойти уже в 2020 году.

Больше всего от нового американского тарифа на экспорт пострадали аграрии Великобритании, Франции, Испании, Италии, Германии и Ирландии - на них приходится около 95% связанных экономических потерь. Кроме вина, оливок и молочной продукции, под действие американских санкций попали свинина, кофе, кондитерские изделия, обработанные фрукты, цитрусовые, мидии, алкогольные напитки и изделия из кашемира.

При этом США остаются крупнейшим направлением экспорта сельскохозяйственной продукции ЕС. По официальным данным, в 2018 году его объем составил 22,3 миллиарда евро.