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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТБАНК КОНСТАТИРОВАЛ УХУДШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ЕС
11:40 27.11.2019

Последние рыночные исследования показали рост скептических настроений среди европейских инвесторов, что связано с неопределенной ситуацией на рынке ЕС. Об этом говорится в распространенном Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) «Инвестиционном докладе 2019».

«Европейские фирмы все более пессимистично относятся к экономической перспективе. Европейские инвестиции в борьбу с климатическими изменениями - ниже, чем в ключевых экономиках, таких как США и Китай. Инфраструктурные инвестиции застыли на уровне 1,6 процента от ВНП Евросоюза, что является самым низким показателем за последние 15 лет. В то же время, Европа не воспользовалась всеми преимуществами цифровой трансформации», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В доклад ЕИБ использованы результаты ежегодного инвестиционного исследования, к которому были привлечены 12500 европейских бизнес-компаний.

В докладе также даются рекомендации странам ЕС, в частности воспользоваться исторически низким уровнем процентных ставок, повысить объем общественных и частных инвестиций и обеспечить эффективное финансовое посредничество для преодоления инвестиционного спада.

«Европа не может позволить себе ожидать другого циклического спада экономики. После потерянного десятилетия низких инвестиций, мы должны преодолеть экономическое замедление сейчас, если мы хотим ответить на исторические вызовы, стоящие перед нами. ЕИБ, как финансовый инструмент ЕС и климатически ориентированный банк, уже сыграл ключевую роль в восстановлении инвестиций в Европе после финансового кризиса, и сейчас мы также готовы поддержать рост инвестиций для устойчивости и конкурентоспособности европейской экономики», - заметил по этому поводу вице-президент ЕИБ Эндрю Макдоуэл.

В докладе отмечается, что ЕС восстанавливается после экономического спада, и на сегодня инвестиции составляют около 21,5% от ВНП Евросоюза, что на 0,5 процента выше, чем было предусмотрено долгосрочным прогнозом.

Вместе с тем Инвестиционный доклад 2019 акцентирует, что большой бизнес и компании в ЕС стали более пессимистичными относительно политических и регуляторных условий для инвестиций, и сейчас ожидают ухудшения макроэкономического климата. Впервые за последние четыре года в ЕС возросло количество фирм, планирующих системно уменьшать объемы своих инвестиций.

В докладе отмечается, что для достижения цели относительно создания «безуглеродной» экономики к 2050 году ЕС должен поднять общий объем инвестиций в энергетическую систему и родственную инфраструктуру, в среднем, до уровня 2-3% от ВНП.

По показателям 2018 года, ЕС инвестировал 158 миллиардов евро в замедление климатических изменений, что составляет 1,2% от ВНП. Этот показатель существенно ниже затрат на эти цели в США (1,3% ВВП) и составляет около трети китайских инвестиций (3,3% ВНП).
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