|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПОЛЬША ВРЕМЕННО ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА СВЫШЕ 12 ТОНН
10:09 01.11.2019
В Польше 1, 10 и 11 ноября будет введен ряд временных ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 тонн по дорогам общего пользования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете Беларуси, это связано с мероприятиями, проводимыми ко Дню поминовения усопших и ко Дню независимости Польши. Запрет не распространяется на транспорт, перевозящий опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных, автобусы международного следования и автопоезда, находящиеся на момент введения ограничений в терминалах пунктов пропуска и оформленные на въезд и выезд.
Полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать (белорусское время):
1 ноября – с 10.00 до 0.00;
10 ноября – с 20.00 до 0.00;
11 ноября – с 10.00 до 0.00.
В связи с этим возможно формирование очередей фур на белорусско-польской границе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2019
Курсы в банках
на 01.11.2019
Конвертация в банках
на 01.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте