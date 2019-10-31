ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ПОЛЬША ВРЕМЕННО ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА СВЫШЕ 12 ТОНН
10:09 01.11.2019

В Польше 1, 10 и 11 ноября будет введен ряд временных ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 тонн по дорогам общего пользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете Беларуси, это связано с мероприятиями, проводимыми ко Дню поминовения усопших и ко Дню независимости Польши. Запрет не распространяется на транспорт, перевозящий опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных, автобусы международного следования и автопоезда, находящиеся на момент введения ограничений в терминалах пунктов пропуска и оформленные на въезд и выезд.

Полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать (белорусское время):

1 ноября – с 10.00 до 0.00;

10 ноября – с 20.00 до 0.00;

11 ноября – с 10.00 до 0.00.

В связи с этим возможно формирование очередей фур на белорусско-польской границе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2019
валюта курс
EUR 2.2898
USD 2.0517
RUB 3.2145
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2898 +0.0058
USD 2.0517 -0.0027
RUB 3.2145 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2860 2.2920
USD 2.0500 2.0550
RUB 3.1900 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1180
EUR/RUB 71.3000 71.8500
USD/RUB 63.9500 64.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте