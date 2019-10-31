Международные новости

В Польше 1, 10 и 11 ноября будет введен ряд временных ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 тонн по дорогам общего пользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете Беларуси, это связано с мероприятиями, проводимыми ко Дню поминовения усопших и ко Дню независимости Польши. Запрет не распространяется на транспорт, перевозящий опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных, автобусы международного следования и автопоезда, находящиеся на момент введения ограничений в терминалах пунктов пропуска и оформленные на въезд и выезд.

Полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать (белорусское время):

1 ноября – с 10.00 до 0.00;

10 ноября – с 20.00 до 0.00;

11 ноября – с 10.00 до 0.00.

В связи с этим возможно формирование очередей фур на белорусско-польской границе.