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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
МВФ ВЫВЕЛ УКРАИНУ ИЗ ГРУППЫ СНГ И ВКЛЮЧИЛ В ГРУППУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН ЕВРОПЫ
15:58 16.10.2019
Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина входит в группу Emerging and Developing Europe (развивающаяся Европа), а группа СНГ, в которой она находилась ранее, ликвидирована. Об этом сообщает министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.
"Важнейшее для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ: группа CIS/СНГ наконец прекращена, Украина — в группе Emerging and Developing Europe", - сказала Маркарова, которую цитирует Укринформ.
Украина никогда не была членом СНГ, поскольку не подписала устав этого Содружества. Об этом в начале августа 2019 года в комментарии агентству заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
Кроме того, с 2014 года Украина прекратила платить взносы в бюджет Содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о едином бюджете органов СНГ.
МИД отозвало трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах Содружества по квоте украинского государства, а в августе 2018 года было ликвидировано Постпредство Украины при Координационных институтах СНГ, напомнил Боднар.
Сейчас идет масштабная инвентаризация договоров, заключенных Украиной в рамках СНГ, а это около 240 документов. Уже приостановлено действие 15 соглашений, которые не отвечают национальным интересам Украины, продолжается работа по прекращению действия еще более 70 соглашений.
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