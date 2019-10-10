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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕС ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50 АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗА И СТАЛИ
11:27 11.10.2019

Еврокомиссия продолжает предпринимать активные меры защиты европейских производителей стали и проводить антидемпинговые расследования против экспортеров металлургической продукции извне ЕС. Об этом сообщает сайт Европейской комиссии.

«Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на железнодорожные колесные пары из Китая. Эти пошлины в размере от 50,3% до 66,4% будут введены на полгода с момента объявления окончательных результатов антидемпингового расследования. Рынок ЕС в этом случае оценивался в 800 миллионов евро в 2018 году, в соответствующей сфере были трудоустроены более 3600 работников, преимущественно в Германии, Франции, Испании, Чехии, Италии, Румынии и Польши», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Еврокомиссия также объявила о начале расследования в отношении импорта прокатных листов нержавеющей стали и проволоки из Китая и Индонезии. В 2018 году объем европейского рынка этой продукции оценивался в 2,4 миллиарда евро, при этом импорт - из Китая, Тайваня и Индонезии - составил 866 миллионов.

Всего, по сообщению Еврокомиссии, ЕС сейчас вводит более 50 антидемпинговых мер для защиты своего рынка железа и стали.
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