ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


АГЕНТСТВО FITCH ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ УКРАИНЫ
11:10 09.09.2019

Fitch прогнозирует дальнейшие позитивные сдвиги в кредитоспособности государства, несмотря на обязательство нового правительства проводить структурные реформы. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"6 сентября 2019 года, кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B - до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию государственного бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность. Fitch прогнозирует дальнейшие позитивные сдвиги в кредитоспособности государства.

Аналитики агентства отметили, что высокая вероятность продолжения участия Украины в программе МВФ будет способствовать доступу к официальному и рыночному финансированию, которые необходимы для выполнения крупных выплат по государственному долгу в 2020-2021 годах и послужит основой для реформ, которые помогут в дальнейшем экономическом росте.

Основными факторами, которые могут повлиять на повышение рейтинга в будущем, являются: повышение уровня международных валютных резервов и гибкости внешнего финансирования; совершенствование структурных показателей, таких как стандарты государственного управления; перспективы большего экономического роста при сохранении улучшенной макроэкономической стабильности; дальнейшее уменьшение государственного долга и улучшение структуры долга.

Аналитики отмечают, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет оказывать влияние на кредитоспособность Украины.

Учитывая потребности в рефинансировании долга и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важной для Украины.

Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2019
валюта курс
EUR 2.3271
USD 2.1071
RUB 3.1939
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3271 -0.0022
USD 2.1071 -0.0034
RUB 3.1939 -0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3130 2.3180
USD 2.0980 2.1020
RUB 3.1930 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.1000 1.1060
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте