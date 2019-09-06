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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
АГЕНТСТВО FITCH ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ УКРАИНЫ
11:10 09.09.2019
Fitch прогнозирует дальнейшие позитивные сдвиги в кредитоспособности государства, несмотря на обязательство нового правительства проводить структурные реформы. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
"6 сентября 2019 года, кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B - до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию государственного бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность. Fitch прогнозирует дальнейшие позитивные сдвиги в кредитоспособности государства.
Аналитики агентства отметили, что высокая вероятность продолжения участия Украины в программе МВФ будет способствовать доступу к официальному и рыночному финансированию, которые необходимы для выполнения крупных выплат по государственному долгу в 2020-2021 годах и послужит основой для реформ, которые помогут в дальнейшем экономическом росте.
Основными факторами, которые могут повлиять на повышение рейтинга в будущем, являются: повышение уровня международных валютных резервов и гибкости внешнего финансирования; совершенствование структурных показателей, таких как стандарты государственного управления; перспективы большего экономического роста при сохранении улучшенной макроэкономической стабильности; дальнейшее уменьшение государственного долга и улучшение структуры долга.
Аналитики отмечают, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет оказывать влияние на кредитоспособность Украины.
Учитывая потребности в рефинансировании долга и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важной для Украины.
Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года.
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