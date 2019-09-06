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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В БЕРЛИНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЭЛЕКТРОНИКИ IFA-2019
13:06 06.09.2019
В немецкой столице в пятницу, 6 сентября, официально открылась выставка электроники IFA-2019, которая будет проходить до 11 сентября.
В нынешней выставке принимает участие 1 939 производителей и брендов, из которых многие являются многолетники участниками, некоторые – дебютантами, в частности компания из Одессы «CopraSound» с акустическими системами, сообщает Укринформ.
Крупнейшие производители, в числе которых такие как Samsung, Sony, Phillips, Bosh, Electrolux, Acer, Razer, Huawei, LG, Nokia, TCL и многие другие, представляют как традиционные свои продукты, так и новинки.
Искусственный интеллект, голосовая связь и связь 5G - три основные тенденции IFA-2019.
«У нашей команды IFA две цели: продемонстрировать лучшие инновации и стимулировать совместные инновации. То, что вы видите здесь, в Берлине, - это передовые технологии, и они готовы для потребителей в преддверии самого важного торгового сезона - от Черной пятницы до Кибер-понедельника и Рождества», - заявил Кристиан Гёке, генеральный директор выставочного комплекса Messe Berlin.
Посетят выставку, как ожидается, 250 тыс. человек.
Эксперты прогнозируют, что общий объем продаж на мировом рынке технических потребительских товаров достигнет в ближайший год 1,011 триллиона евро.
Как известно, выставка проводится с 1924 года. Она является основным местом встречи для ключевых розничных продавцов, покупателей и экспертов отрасли, а также СМИ.
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