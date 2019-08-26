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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


СПРОС НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В МИРЕ РАСТЕТ - ООН
11:43 27.08.2019

В мире растет спрос на возобновляемые источники энергии и их использование. По данным ООН, наибольший рост наблюдается в области производства электроэнергии. Эксперты предсказывают дальнейшее увеличение доли "чистых" источников энергии в энергетическом балансе, сообщает сайт новостей ООН.

В докладе генерального секретаря ООН о тенденциях в области сырьевых товаров говорится, что в 2018 году рост возобновляемых источников энергии составил более 4%, и на их долю пришлась примерно четверть роста общего спроса на первичную энергию. А в области электроэнергии доля "чистых" источников выросла на 45%.

Переход на возобновляемые источники энергии крайне важен для того, чтобы сократить долю ископаемого топлива, использование которого приводит к увеличению выбросов парниковых газов. Как известно, концентрация углеродов в атмосфере вызывает глобальное потепление, которое, в свою очередь, оборачивается изменением климата.

Эксперты объясняют стремительный рост возобновляемых источников энергии, главным образом, снижением стоимости фотоэлектрической солнечной энергии и энергии ветра. Важную роль играет и политика частных компаний в сфере закупок и инвестиций. В 2018 году объем корпоративного использования возобновляемых источников энергии увеличился более чем в два раза.

Причем, по расчетам, темпы их распространения будут самыми высокими по сравнению с другими видами топлива, такими как природный газ и уголь.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, за следующие пять лет доля возобновляемых источников энергии увеличится на одну пятую, составив в 2023 году 12,4%, а в области производства электроэнергии она достигнет 70%. Лидирующие позиции будет занимать фотоэлектрическая солнечная энергия, за которой будут следовать энергия ветра, гидро - и биоэнергия.
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