ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ИЗ-ЗА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С BREXIT СТО БРИТАНСКИХ КОМПАНИЙ ПЕРЕЕХАЛИ В НИДЕРЛАНДЫ
16:51 26.08.2019

Из-за неопределенности с Brexit все больше британских компаний выбирают Нидерланды, речь идет уже о переезде 100, еще 325 не исключают возможности такого шага. Об этом сообщает NOS со ссылкой на Нидерландское агентство по иностранным инвестициям (NFIA).

“Нидерланды приобретают все большую популярность у британских компаний. Из-за неопределенности по Brexit 100 компаний уже перешли в нашу страну. Около 325 заявляют, что они очень заинтересованы”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Компании опасаются последствий Brexit - будут ли они иметь после него доступ к европейскому рынку. Поэтому, львиная доля компаний переезжает в Амстердам, некоторые в Роттердам.

Речь идет о компаниях, связанных с информационными технологиями, финансовыми услугами, рекламой и даже СМИ, которые хотят сохранить вещание в ЕС, имея соответствующую лицензию.

Стоит отметить, что большинство компаний не прощаются с британским рынком, они перемещают часть своих компаний, и таким образом остаются активными на двух рынках.

Великобритания обязана покинуть ЕС до 31 октября этого года. При этом Brexit без какой-либо сделки называется наиболее вероятным сценарием.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2019
валюта курс
EUR 2.2884
USD 2.0580
RUB 3.1197
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2884 +0.0125
USD 2.0580 +0.0014
RUB 3.1197 -0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2850 2.2900
USD 2.0570 2.0600
RUB 3.1120 3.1200
подробнее

Конвертация в банках
на 26.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1140
EUR/RUB 73.1500 73.8000
USD/RUB 65.9000 66.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте