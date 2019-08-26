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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ИЗ-ЗА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С BREXIT СТО БРИТАНСКИХ КОМПАНИЙ ПЕРЕЕХАЛИ В НИДЕРЛАНДЫ
16:51 26.08.2019
Из-за неопределенности с Brexit все больше британских компаний выбирают Нидерланды, речь идет уже о переезде 100, еще 325 не исключают возможности такого шага. Об этом сообщает NOS со ссылкой на Нидерландское агентство по иностранным инвестициям (NFIA).
“Нидерланды приобретают все большую популярность у британских компаний. Из-за неопределенности по Brexit 100 компаний уже перешли в нашу страну. Около 325 заявляют, что они очень заинтересованы”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Компании опасаются последствий Brexit - будут ли они иметь после него доступ к европейскому рынку. Поэтому, львиная доля компаний переезжает в Амстердам, некоторые в Роттердам.
Речь идет о компаниях, связанных с информационными технологиями, финансовыми услугами, рекламой и даже СМИ, которые хотят сохранить вещание в ЕС, имея соответствующую лицензию.
Стоит отметить, что большинство компаний не прощаются с британским рынком, они перемещают часть своих компаний, и таким образом остаются активными на двух рынках.
Великобритания обязана покинуть ЕС до 31 октября этого года. При этом Brexit без какой-либо сделки называется наиболее вероятным сценарием.
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