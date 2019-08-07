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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА $1,2 МЛРД - НБУ
13:18 07.08.2019
Международные резервы Украины в июле 2019 года возросли на 1,2 млрд долл. США и по состоянию на 1 августа составили 21,84 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"По состоянию на 1 августа 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 840,13 млн долл. США (в эквиваленте). В июле они выросли на 5,8% благодаря чистой покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
В целом динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: во-первых, благоприятная ситуация на валютном рынке, сложившаяся в результате роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение позитивной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта. Эти факторы обусловили существенное превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы благодаря интервенциям на межбанковском валютном рынке на общую сумму 1 271,1 млн долл. США.
В частности, 405,2 млн долл. США было куплено во время осуществления интервенций по выбору наилучшего курса и 865,9 млн. долл. США – по единому курсу. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил. Во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом.
Так, в июле поступления от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте, составили 1 005,6 млн долл. США. Эти поступления почти полностью компенсировали платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.
В прошлом месяце такие расходы составили 1019,0 млн долл. США (в эквиваленте), из которых 941,3 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а остальные средства – на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 56,6 млн долл. США (в эквиваленте).
На 1 августа 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.
На 1 июля 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 20 638,9 млн долл. США (в эквиваленте).
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