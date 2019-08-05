Международные новости

Правительство Болгарии предоставит нескольким крупным комплексам по выращиванию свиней в Русенской и Разградской областях финансовую компенсацию в размере около 800 тысяч евро: средства пойдут на устранение последствий африканской чумы свиней. Информацию об этом подтвердили в региональном Управлении продовольственной безопасности, сообщает Укринформ.

«Три свинокомплекса в Русенской области получат от 150 до 300 тысяч евро, а еще 360 тысяч евро выделены фермерам из Разградской области. Средства выделены на дезинфекцию предприятий и уничтожение зараженных животных», - отметил представитель Управления, врач Георги Дяков.

Известно также, что в болгарском городе Свиштов из-за африканской чумы свиней была объявлена чрезвычайная ситуация.

Как сообщают болгарские СМИ, на контрольно-пропускных пунктах при въезде в Болгарию на Дунайском мосту усилены меры безопасности. В частности, категорически запрещен ввоз на территорию страны мясных продуктов.

Экономические эксперты Болгарии отмечают, что в связи с ростом очагов заражения африканской чумы свиней, к концу нынешнего года цена на мясо свинины вырастет почти на 50% и составит около 3,5 евро за килограмм.