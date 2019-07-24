Международные новости

Еврокомиссия обнародовала инструкции относительно участия третьих стран в конкурсах на осуществление государственных закупок на европейских рынках. Об этом информирует сайт Еврокомиссии.

«У Европейского Союза открытый рынок государственных закупок, крупнейший в мире, с ориентировочным объемом продаж в 2 триллиона евро ежегодно. В условиях дальнейшего роста глобальных рынков, покупатели в Евросоюзе должны получить понятные инструменты и знания для компетентного обращения с участниками конкурсов на закупку, находящихся за пределами ЕС», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Обнародованные рекомендации определяют правила поведения европейских покупателей в нескольких сферах.

В частности, это касается определения правомерности участия иностранной компании в государственных закупках. Правила Евросоюза не содержат разницы в подходах к компаниям в ЕС или за его пределами. Вместе с тем право участия предоставляется экономическим субъектам из третьих стран, у которых с Евросоюзом имеются правовые международные или двусторонние соглашения о свободной торговле, содержащие гарантии доступа к рынку государственных закупок ЕС. Другие страны таких гарантий не имеют и не могут допускаться к участию в конкурсах. Кроме того, правила подтверждают право стран-членов ограничивать доступ третьих стран к собственным рынкам в закупках, которые относятся к чувствительному сегменту потребностей в сферах обороны и безопасности.

Еврокомиссия также рекомендует европейским покупателям избегать предложений с «неестественно низкой ценой». Инструкция содержит перечень вопросов, которые покупатель может поставить перед потенциальным поставщиком относительно сертификации и обоснования предложенной цены.

Еще одним правилом является ориентация европейских покупателей на качество товара. Еврокомиссия призывает осуществлять государственные закупки с учетом стратегии развития, когда в основе процедуры конкурса должны быть такие категории, как инновации, социальная ответственность и надежность. Рекомендуется избегать контрактов на основе лишь предложения самой низкой цены.

Правила Еврокомиссии содержат конкретные примеры таких ситуаций с соответствующими пояснениями по рациональной организации тендерных процедур, независимо от того, идет ли речь о европейских поставщиках или об иностранных компаниях.

Еврокомиссия предлагает также практическую помощь – органы власти стран-членов могут прямо обращаться к ней с просьбой оценить соответствие того или иного проекта государственной закупки правилам и законодательству ЕС.

«Открытость и конкуренция в тендерах на государственные закупки помогает обеспечить максимальную стоимость денег, поступающих от налогоплательщиков, как и максимальное качество предоставляемых услуг. В качестве оборотной стороны нашей открытости бизнес Евросоюза должен также получить возможность участвовать в контрактах государственных закупок за пределами ЕС, на правах взаимности», - отметил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии по вопросам труда, роста и конкуренции Юрки Катайнен.

В марте 2019 года Еврокомиссия и Высокий представитель ЕС приняли совместную Коммуникацию, посвященную внедрению более сбалансированных экономических отношений между ЕС и Китаем, на основе взаимности. В этом контексте Еврокомиссия предложила пакет мер для устранения торговых барьеров в сфере государственных закупок с третьими странами. В то же время, как отмечается в упомянутой регуляторной Коммуникации, европейская сторона может адекватно реагировать на негативный эффект для рынка ЕС от действий иностранных объектов государственной собственности или иностранных компаний, финансируемых третьими государствами.

Упомянутые правила должны стать частью более широкого инструмента государственных закупок ЕС. Еврокомиссия обратилась к Европейскому парламенту и странам-членам с просьбой принять этот документ до конца 2019 года.