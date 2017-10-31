Международные новости

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала соглашение с ОАО "Укртрансгаз" о доступе к украинским газохранилищам. Об этом говорится в сообщении PGNiG, которое имеется в распоряжении Укринформа.

"Польская PGNiG подписала очередное соглашение с украинским оператором газопроводов и газохранилищ "Укртрансгазом". Новый контракт позволит PGNiG пользоваться подземными газохранилищами на территории Украины", - говорится в сообщении польской компании.

По информации компании, это соглашение обеспечит дополнительные возможности для развития деятельности PGNiG в сфере торговли природным газом на украинском рынке.

Как подчеркнул заместитель главы PGNiG Мацей Возняк, компания динамично увеличивает свою активность на европейских рынках.

"Подписание соглашения с "Укртрансгазом" является важным элементом деятельности компании, направленным на усиление нашей конкурентной позиции в Украине", - заявил Возняк.

Это уже второй контракт между PGNiG и ОАО "Укртрансгаз", подписанный в октябре. Недавно обе компании подписали соглашение о доступе польской компании к украинским газопроводам. До этого PGNiG в сотрудничестве с украинским контрагентом - компанией ERU Trading начали поставки газа в Украину в рамках выигранного тендера, который организовал ПАО "Укртрансгаз".

Возняк отметил, что польская компания уже более года продает газ в Украину и ищет пути новых возможностей для развития и увеличения продаж в Украине.

"На сегодня оплата за хранилища газа на украинском рынке находится на очень привлекательном уровне. Поэтому мы видим потенциал их использования с учетом развития продаж газа в Украине", - подчеркнул Возняк.

Как сообщалось, ранее в комментарии Укринформу Возняк заявил, что по результатам текущего года PGNiG планирует продать в Украине в целом 800 млн кубометров газа, а в перспективе компания планирует увеличить объемы продаж в Украине.