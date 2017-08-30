Международные новости

Ежегодный Экономический форум в польской Крынице-Здруй, который состоится 5-7 сентября, посетят президенты Грузии Георгий Маргвелашвили, Черногории Филипп Вуянович и Македонии Георге Иванов. Об этом заявили организаторы форума с Института восточных исследований в Варшаве, сообщает Укринформ.

“Главы государств 5 сентября примут участие в пленарной сессии "Незавершенная интеграция и стремление европейских стран", в ходе которой определят будущее европейской интеграции и ответят на вопрос "Каким образом согласовать интересы стран-членов со стремлениями других европейских стран?", - отмечают организаторы.

Нынешний форум в Крынице будет проходить под лозунгом "Проект Европа - рецепт на следующие декады". В нём примут участие свыше 3 тыс. гостей - президентов, глав правительств, министров, парламентариев, экспертов, бизнесменов, деятелей культуры и представителей СМИ из свыше 60-ти стран Европы, Азии и США.

Организаторы форума отмечают, что нынешний год проходит под знаком выборов в Великобритании, Франции, Германии, Голландии, Норвегии и Чехии.

“Поэтому в ходе нынешнего форума политики, экономисты и эксперты будут дискутировать о том, как смена правящих элит в этих странах повлияет на характер международных отношений, а также о развитии политики США в течение ближайших четырех лет и её влиянии на политику европейских стран", - подчеркивают организаторы форума.

В ходе форума дискуссии будут вестись также о безопасности, макроэкономике и бизнесе, культуре, экологии, системе здравоохранения, СМИ и т. п.