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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
США, МЕКСИКА И КАНАДА НАЧАЛИ ПЕРЕСМОТР НАФТА
14:00 18.08.2017
CША, Мексика и Канада начали переговоры о Североамериканском соглашении о свободной торговле (НАФТА). Инициировал переговоры президент США Дональд Трамп.
Он считает НАФТА в нынешним виде невыгодным для США, "нечестным" и пригрозил выйти из него. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подчеркнул, что главу государства не устроят формальные изменения: он хочет серьезного пересмотра соглашения. Американские власти настаивают на том, что НАФТА навредило многим американцам, сотни тысяч потеряли работу.
В свою очередь министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил о необходимости поиска компромисса по НАФТА, нацеленного на увеличение торговли.
Вместе с тем, многие мексиканцы не поддерживают НАФТА. Протестующие - фермеры и представители профсоюзов - пришли к зданию американского посольства в Мехико, чтобы выразить свое недовольство. Они уверены, что договор не принес стране никакой пользы, особенно для сельскохозяйственного сектора.
Следует добавить, что именно Мексика настаивает на скорейшем завершении переговоров, так как в следующем году в стране пройдут президентские выборы и никто не хочет, чтобы переговоры по НАФТА сказались на президентской гонке.
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