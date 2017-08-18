Международные новости

CША, Мексика и Канада начали переговоры о Североамериканском соглашении о свободной торговле (НАФТА). Инициировал переговоры президент США Дональд Трамп.

Он считает НАФТА в нынешним виде невыгодным для США, "нечестным" и пригрозил выйти из него. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подчеркнул, что главу государства не устроят формальные изменения: он хочет серьезного пересмотра соглашения. Американские власти настаивают на том, что НАФТА навредило многим американцам, сотни тысяч потеряли работу.

В свою очередь министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил о необходимости поиска компромисса по НАФТА, нацеленного на увеличение торговли.

Вместе с тем, многие мексиканцы не поддерживают НАФТА. Протестующие - фермеры и представители профсоюзов - пришли к зданию американского посольства в Мехико, чтобы выразить свое недовольство. Они уверены, что договор не принес стране никакой пользы, особенно для сельскохозяйственного сектора.

Следует добавить, что именно Мексика настаивает на скорейшем завершении переговоров, так как в следующем году в стране пройдут президентские выборы и никто не хочет, чтобы переговоры по НАФТА сказались на президентской гонке.