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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕЦБ БЬЕТ ТРЕВОГУ ИЗ-ЗА УКРЕПЛЕНИЯ ЕВРО
12:30 18.08.2017

Экономика". Представители Европейского центробанка подняли тревогу из-за угрозы еще более сильного укрепления евро. Единая валюта поднялась до самого высокого уровня, с того момента как регулятор объявил о программе количественного смягчения в 2015 г.

Об опасениях ЕЦБ говорится в опубликованном протоколе последнего заседания центробанка, которое состоялось 19-20 июля.

Единая европейская валюта выросла на 11% по отношению к доллару США в этом году по мере восстановления экономики в 19 странах региона. В этом месяце евро достиг самого высокого уровня в отношении американской валюты с января 2015 г.

"Я считают, что комментарии ЕЦБ можно рассматривать как желание предотвратить дальнейшее укрепление евро", - заявил Кристиан Тедтман, экономист DekaBank. "Если такая тенденция продолжится, это будет мешать Европейскому центробанку проводить политику нормализации и вынудит ЦБ перейти на более медленный темп", - считает эксперт.

Слишком сильный евро может негативно отразиться на экспорте и помешать экономическому подъему в III квартале этого года, говорится в протоколе ЕЦБ. Европейские монетарные власти также заявили, что достигнут консенсус относительно необходимости стабильной политики, однако еще необходимо добиться убедительного прогресса по инфляции.

Согласно последним данным Eurostat в июле инфляция в еврозоне составила 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. А это идет вразрез с планами ЕЦБ, который рассчитывает на достижение целевого уровня 2%.
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