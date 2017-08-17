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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


LUFTHANSA ПОЛУЧИТ ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ В AIR BERLIN
11:09 18.08.2017

Экономика". Немецкая Lufthansa может получить львиную долю собственности Air Berlin. Согласно информации издания Süddeutsche Zeitung в руки крупнейшего авиаперевозчика Германии перейдет 90 самолетов обанкротившейся авиакомпании.

В целом авиафлот Air Berlin насчитывает 140 воздушных судов. Это в том числе самолеты принадлежащей Air Berlin австрийской "дочки" Niki. Министр транспорта Германии Александер Добриндт сам настаивает на том, чтобы Lufthansa получила большую часть наследства Air Berlin.

Соответствующее соглашение может быть подписано уже на следующей неделе. Ранее считалось, что вопрос о передаче собственности обанкротившегося авиаперевозчика может быть решен в течение ближайших трех месяцев. "В идеале руководство Lufthansa хочет забрать себе около 90 самолетов и эксплуатировать их в дальнейшем на рейсах принадлежащей ей бюджетной Eurowings", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Ранее в немецких СМИ сообщали, что в переговорах о покупке бизнеса Air Berlin принимает участие еще как минимум одна компания, кроме Lufthansa. Решение о том, кто в дальнейшем будет управлять бизнесом обанкротившегося авиаперевозчика, будет принято в течение 3 месяцев. Об этом заявила министр экономики ФРГ Бригитте Циприс.

Lufthansa сообщила о том, что обсуждает возможность покупки доли в компании Air Berlin сразу же после объявления о банкротстве бюджетного авиаперевозчика. Lufthansa уже ведет переговоры о приобретении подразделений группы и предлагает возможность для трудоустройства персонала. Концерн собирается добиться быстрого и положительного результата по итогам переговоров, сообщают представители Lufthansa.

Тем временем в Европе Air Berlin и власти Германии уже обвинили в сговоре. Как сообщали "Вести. Экономика", Ryanair направила в европейское антимонопольное ведомство жалобу на действия немецкого правительства. В ирландской авиакомпании уверены, что существует сговор между обанкротившейся Air Berlin и властями ФРГ. Минэкономики Германии опровергает эти обвинения.

Ранее немецкое правительство решило предоставить Air Berlin кредит под госгарантии на сумму 150 млн евро. Таким образом, авиаперевозчик сможет спокойно продолжать полеты в течение трех месяцев. В Ryanair считают, что это было сделано с одной целью - избавить Air Berlin от долгов перед передачей авиаконцерну Lufthansa.

На этой неделе Air Berlin запустил процедуру банкротства. Немецкое правительство, Lufthansa и другие партнеры авиакомпании решили, что такое решение идеально для проведения реструктуризации бизнеса.
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