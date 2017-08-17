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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


КРУПНЕЙШИЙ ФОНД ДЕНЕЖНОГО РЫНКА СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
09:47 18.08.2017

Экономика". Yu’E Bao, крупнейший в мире фонд денежного рынка, по-прежнему имеет потенциал для роста даже после того, как в первые шесть месяцев 2017 г. он продемонстрировал самый быстрый полугодовой рост за три года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Fitch Ratings.

Китайский фонд управляет остатками на счетах клиентов платформы онлайн-платежей Alipay, принадлежащей финансовой "дочке" Alibaba Group Holding Ltd., которую контролирует миллиардер Джек Ма. Основатель Alibaba продвигает Alipay по всем направлениям, начиная от платежей при покупке продуктов и заканчивая оплатой счетов в ресторанах. Это способствовало росту Yu’E Bao, который дает пользователям возможность копить сэкономленные средства без минимальных инвестиций или временных рамок.

Объем активов под управлением Yu’E Bao составляет 1,4 трлн юаней ($210 млрд). Таким образом, на него приходится около 28% средств денежного рынка Китая.

"Люди более охотно используют Alipay для осуществления платежей, и у его клиентов высокий уровень лояльности, - отмечает аналитик Fitch Хуань Ли. - Alipay становится все более и более удобным. Если фонд денежного рынка, предлагаемый на Alipay, может предложить более высокую доходность, он, безусловно, привлечет больше инвесторов".

Tianhong Asset Management Co., которая входит в Ant Financial Services Group и управляет фондом Yu’E Bao, отказалась комментировать перспективы роста. Ant Financial официально известна как Zhejiang Ant Small & Micro Financial Services Group.

Китайские фонды денежного рынка получили дополнительный импульс в этом году, после того как правительство спровоцировало увеличение доходностей краткосрочных облигаций, активизировав борьбу с рисками в финансовой системе.

Приток средств в Yu’E Bao, возможно, побудил Tianhong Asset искать способы управления рисками, говорит Хуань Ли из Fitch. В начале этого месяца компания снизила инвестиционный лимит в фонде до 100 тыс. юаней.

Однако, по словам аналитика, изменение правил не повлияет на тенденцию роста.

"В среднем клиенты инвестируют около 4 тыс. юаней, - сказала она. - Если предположить, что каждый клиент добавит еще 1 тыс. юаней, это будет 25%-е увеличение".

По данным Tianhong, у фонда было 324 млн инвесторов по состоянию на 31 декабря. Более 99% акций фонда принадлежит индивидуальным инвесторам.

Последние данные подчеркивают, как Yu’E Bao стимулирует расширение в отрасли. Объем активов под его управлением увеличился на 623 млрд юаней в первой половине этого года. Это обеспечило большую часть роста на 822 млрд юаней во всех китайских фондах денежного рынка, свидетельствуют данные Ассоциации управляющих активами Китая (Asset Management Association of China).
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