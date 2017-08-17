Международные новости

Данные о бенефициарах всех компаний в Украине стали открытыми. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Украина открыла данные о бенефициарах компаний и стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных собственников - инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращению коррупции", - отметил он.

Он уточнил, что данные о бенефициарах всех украинских компаний опубликованы на едином государственном портале открытых данных по адресу data.gov.ua, а также в Глобальном реестре бенефициарных собственников (register.openownership.org).

СМИ и общественность может свободно использовать и анализировать эти открытые данные для публичного контроля, а ИТ-бизнес - для создания новых сервисов, подчеркнул премьер.