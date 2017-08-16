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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ТВИТ ТРАМПА ОБВАЛИЛ КАПИТАЛИЗАЦИЮ AMAZON НА $5,7 МЛРД
11:49 17.08.2017

Акции компании Amazon подешевели на 1,2%, а капитализация сократилась на $5,7 млрд после сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом пишет Independent.

В своем сообщении Трамп написал, что Amazon причиняет ущерб офлайновым розничным магазинам, которые платят все причитающиеся налоги. "Amazon наносит огромный урон розничным магазинам, которые честно платят налоги. Небольшие населенные пункты, крупные мегаполисы и целые штаты по всей территории США терпят убытки - потеряно огромное число рабочих мест", - написал он.

Это не первый выпад Трампа против бизнеса миллиардера Джеффа Безоса - Amazon и идания Washington Post. Рнее Трамп заявлял, что Washington Post пишет "фейковые новости" и служит прикрытием для Amazon, который не платит налогов.
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