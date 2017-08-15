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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ВТОРАЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕМЕЦКАЯ АВИАКОМПАНИЯ AIR BERLIN ОБЪЯВИЛА О БАНКРОТСТВЕ
12:03 16.08.2017

Немецкая авиакомпания Air Berlin начинает процедуру банкротства. Об этом представители авиакомпании заявили во вторник, 15 августа.

Решение было принято после того, как главный акционер компании, национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways, объявила о прекращении дальнейшего финансирования Air Berlin.

Авиакомпания уже несколько лет пытается решить свои финансовые проблемы, сокращая штаты сотрудников и самолетный парк. В сентябре 2016 года Lufthansa договорилась с Air Berlin о лизинге 38 самолетов A319 и A320. Лайнеры взяли в аренду вместе с экипажами "на принятых на рынке условиях" на 6 лет с возможностью продления.

По итогам 2016 года убытки Air Berlin составили 780 миллионов евро. В последние месяцы участились случаи отмены рейсов и опозданий. Между тем в руководстве авиакомпании уверяют, что процедура банкротства не окажет влияния на ее работу в ближайшей перспективе. Полеты будут продолжаться, благодаря кредиту правительства ФРГ.

Об этом сообщает Deutsche Welle.
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