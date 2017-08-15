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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
FACEBOOK ЗАПУСТИЛ В MARKETPLACE В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
10:33 16.08.2017
Facebook запустил в 17 европейских странах торговую площадку Marketplace, с помощью которой можно покупать и продавать товары. «Мы хотим предоставить людям возможность искать, покупать и продавать продукты в их локальных сообществах», — говорится в сообщении компании.
Сервисом смогут воспользоваться жители Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии. Сервис работает так же, как группы в Facebook. Пользователи могут публиковать объявления с указанием своего местоположения. Также есть возможность просмотреть личный профиль продавца товара перед покупкой.
Как уточняет REGNUM, Marketplace был запущен в октябре 2016 года в семи странах — США, Великобритания, Австралия, Канада, Мексика, Чили, Новая Зеландия. К маю 2016 года в США было опубликовано 18 млн объявлений пользователей.
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