Международные новости

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины (с учетом сезонного фактора) во втором квартале вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), ссылаясь на данные Госстата.

При этом по сравнению с первом кварталом текущего года рост ВВП составил 0,6%.

Ключевой предпосылкой роста стало реформирование экономики, улучшение деловых ожиданий и рост потребительской активности при увеличении уровня заработных плат, объясняет МЭРТ.

Положительное влияние также обеспечила внешняя рыночная конъюнктура, а именно - рост цен на сырьевых рынках, в частности металла, железной руды и зерновых, а также высокий уровень строительной активности на производственных и инфраструктурных объектах (в частности, на объектах энергетических предприятий, транспортной инфраструктуры и нежилого строительства в АПК).

По итогам 2017 года Минэкономразвития ожидает продолжения роста ВВП на уровне 1,8%-2%.

Ранее сообщалось, что ВВП в январе-июне 2017 года вырос на 2,5%.

Национальный банк Украины решил ухудшить прогноз по ВВП Украины на этот год с 1,9% до 1,6%.

Кабинет министров ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.

МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.

В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%. По итогам 2015 года было отмечено падение на 9,8%, в 2014 году - на 6,6%.