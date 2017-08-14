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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


БИЛЛ ГЕЙТС СДЕЛАЛ КРУПНЕЙШЕЕ ЗА 17 ЛЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЕ РАЗМЕРОМ $4,6 МЛРД
10:57 15.08.2017

Основатель и крупнейший акционер Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года, выделив на них 5% от стоимости компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Пакет акций, выделенный Гейтсом на благотворительность, оценивается в $4,6 млрд.

Большая часть пожертвований ушла в фонд супругов Билла и Мелинды Гейтс.

В 1999 году Гейтс пожертвовал на благотворительность активов на общую сумму $16 млрд, а спустя год — еще $5,1 млрд. Представители Microsoft и самого Гейтса не овтетили на просьбы о комментариях.

Пожертвование Гейтса стало, таким образом, самым крупным в 2017 году. Для сравнения, инвестор и основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет выделил на благотворительные цели немногим более $3 млрд, а основатель Dell Майкл Делл — около $1 млрд, отмечает Bloomberg.
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