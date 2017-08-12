Международные новости

Украина заняла 109-е место в мире по скорости мобильного интернета и 39-е - по скорости фиксированного широкополосного. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга скорости интернета Speedtest Global Index.

Средняя скорость мобильного интернета в Украине составляет 8,46 мегабит/с при скачивании и 2,39 мегабит/с при загрузке. В этом рейтинге Украина соседствует с Египтом и Венесуэлой.

Средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в Украине составляет 34,2 мегабит/с при скачивании и 33,64 мегабит/с при загрузке. В этом рейтинге соседи Украины - Польша и Россия.

Самый быстрый мобильный интернет - в Норвегии (52,59 мегабит/с - скачивание, 14,82 мегабит/с - загрузка). В тройку также вошли Нидерланды и Венгрия. Самый медленный - в Ираке.

Самый быстрый фиксированный широкополосный интернет - в Сингапуре (154,38 мегабит/с - скачивание, 151,64 мегабит/с - загрузка). В тройку также вошли Южная Корея и Гонконг. Самый медленный - в Венесуэле.

Данные по скорости мобильного интернета представлены для 122 стран, для фиксированного - для 133 стран.

Ранее сообщалось, что восемь из десяти крупнейших украинских интернет-провайдеров начали указывать в своих договорах с абонентами минимальную гарантированную скорость.