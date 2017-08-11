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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ВЛАСТИ США МОГУТ ЗАКРЫТЬ ОДНО ИЗ ГЕНКОНСУЛЬСТВ РОССИИ В ОТВЕТ НА ВЫСЫЛКУ ДИПЛОМАТОВ
12:55 11.08.2017
Власти США могут потребовать от России закрыть одно из генеральных консульств на территории США в качестве ответной меры на сокращение персонала американской дипмиссии в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. О решении американцев может быть официально объявлено 1 сентября.
Вопрос условий работы дипломатических ведомств США и России обсуждался на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По его итогам госсекретарь США объявил, что об ответных мерах станет известно до 1 сентября. В настоящее время США располагают тремя генконсульствами на территории России — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В свою очередь, Россия на территории США открыла четыре генконсульства — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Ранее стороны вели переговоры об открытии четвертого генконсульства США на территории России, однако позднее власти США отказались от этой идеи.
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