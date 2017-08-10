Международные новости

Credit Suisse Group запретил сделки с участием венесуэльских облигаций и потребовал от персонала, чтобы сделки, связанные с Венесуэлой и венесуэльскими компаниями и организациями, проходили анализ рисков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы Credit Suisse.

Соответствующее решение было принято после того, как в Венесуэле было созвано Учредительное собрание, способное переписывать и утверждать новый проект конституции страны. Тремя месяцами ранее банк досрочно прекратил сделку, связанную с выпуском облигаций государственной нефтяной компании PDVSA на $2,8 млрд.

«В свете политических событий и недавних событий в Венесуэле... мы хотим убедиться в том, что Credit Suisse не предоставляет средств для тех, кто нарушает права венесуэльского народа», говорится в служебной записке банка.

Ограничения при этом не коснутся клиентов банка, уже обладающих ценными бумагами Венесуэлы — речь идет только о предстоящих сделках. Кроме того, банк запрещает торговлю любыми облигациями Венесуэлы, выпущенными после 1 июня 2017 года, а также любые сделки с участием суверенных облигаций Венесуэлы с погашением до 2036 года, или т. н. «голодных облигаций» (2022).

Представитель Credit Suisse подтвердил агентству содержимое записки. Министерство информации Венесуэлы не прокомментировало ее содержание.

9 августа министерство финансов США расширило санкции в отношении Венесуэлы, внеся в санкционный список 30 физических и 43 юридических лиц. В их число вошел брат покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса — Адан Чавес. Санкции означают запрет этим лицам на въезд в страну и заморозку всех принадлежащих санкционным лицам активов и возможных банковских счетов. Ранее санкции были введены в отношении персонально президента Венесуэлы Николаса Мадуро.