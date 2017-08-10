Международные новости

Основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял звание самого богатого человека в мире по итогам падения рынка акций в четверг 10 августа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный Bloomberg Billionaire Index.

Согласно данным биржевых торгов, акции Amazon потеряли в стоимости 2,55%, уронив состояние Безоса до $82,2 млрд. Второе место в рейтинге миллиардеров занял основатель Zara Амансио Ортега с состоянием в $82,6 млрд.

Первое место вернулось сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу с состоянием в $90 млрд, несмотря на потерю им $840 млн за один день.

В четверг, 10 августа, рынок акций в США впервые с мая 2016 года закончил в «красной» зоне. Индекс Dow Jones, недавно пробивший исторический уровень в 22 тыс. пунктов, упал на 0,93% — до 21,844 пунктов. Высокотехнологичный Nasdaq рухнул на 2,13% — до 6216,87 пункта, биржевой S&P 500 потерял 1,45%, зафиксировавшись на отметке 2438,21 пункта.