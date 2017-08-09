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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
США РАСШИРИЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ВЕНЕСУЭЛЫ
14:00 10.08.2017
Министерство финансов США ввело санкции в отношении восьми физических лиц из Венесуэлы, следует из материалов Минфина США.
В список Specially Designated Nationals List (SDN) в общей сложности внесены 30 физических и 43 юридических лица. Восемь физлиц — из Венесуэлы. Остальные — из Мексики, и санкции против них введены из-за их предполагаемой связи с наркокартелем Flores (Flores drug trafficking organization).
Санкции введены в том числе в отношении Адана Чавеса, старшего брата покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Внесение в этот список подразумевает заморозку активов, в том числе и возможных банковских счетов, на территории США, а также запрет на въезд в эту страну.
Шесть из восьми венесуэльских физических лиц — члены Учредительного собрания, выборы в которое прошли в конце июля 2017 года с низкой явкой и вызвали всплеск насилия на улицах городов Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что Учредительное собрание — единственный путь восстановления порядка и процветания экономики после протестов, которые растянулись на многие месяцы. Оппозиция убеждена, что посредством создания собрания Мадуро хочет незаконно захватить власть и установить в стране диктатуру.
О предстоящем введении Соединенными Штатами новых санкций против Венесуэлы сообщило 8 августа Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. Ранее США наложили санкции на президента Мадуро. Решение было принято в связи с проведением в Венесуэле выборов в Учредительное собрание.
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