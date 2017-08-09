Международные новости

Компания Uber Technologies Inc. впервые вошла в рейтинг крупнейших частных компаний США в 2017 году по версии журнала Forbes, сообщается на сайте издания.

Uber занял 52-е место среди крупнейших американских частных компаний. Помимо Uber, в рейтинге появилось 11 новичков.

Лидерами рейтинга традиционно стали Cargill и Koch Industries, сообщается в журнале. При этом Cargill занимает первое место уже на протяжении 10-го года подряд. Кроме того, в пятерку крупнейших частных компаний США вошли продуктовый ритейлер Albertsons и две аудиторские компании — Deloitte и PricewaterhouseCoopers.

Среди крупных компаний, не вошедших в рейтинг, отмечается техасская Dell. Помимо нее, еще восемь компаний из прежнего списка не попали в рейтинг в этом году. Издание отмечает, что это могло произойти по нескольким причинам: доходы компаний упали ниже отметки в 2 миллиарда долларов, они перестали быть частными компаниями либо были проданы иностранцам.

В 33-й ежегодный рейтинг крупнейших частных компаний США в 2017 году в общей сложности вошло 225 компаний. Их доходы суммарно составили 1,57 триллиона долларов, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Издание также отмечает, что в этих компаниях работают 4,7 миллиона человек по сравнению с 4,5 миллиона в 2016 году.

Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать частное такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.

Об этом пишут РИА Новости.