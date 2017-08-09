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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕС ВОЗВРАЩАЕТ КВОТУ НА ИМПОРТ КУКУРУЗЫ И РЖИ
10:43 10.08.2017
Европейский союз (ЕС) впервые за три последних года ввел пошлину на импорт кукурузы, ржи и сорго, сообщает ИА ЛIГАБiзнесIнформ.
Согласно сообщению на официальном сайте Еврокомиссии, с 8 августа будет взиматься пошлина в размере €5,16 за тонну импортной кукурузы, ржи и сорго.
Таким образом ЕС отреагировал на ситуацию на мировом рынке кукурузы, где ожидается рекордный урожай кукурузы. Это приведет к снижению цен и расширению спроса, указывает Еврокомиссия.
С ноября 2014 года квота на импорт кукурузы в ЕС была нулевой.
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