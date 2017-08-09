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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
«ВКОНТАКТЕ» РАЗРЕШИЛА РЕКЛАМУ БЛОКЧЕЙН-СЕРВИСОВ И КРИПТОВАЛЮТ
14:06 09.08.2017
Российская социальная сеть «ВКонтакте» с 8 августа 2017 года позволила рекламировать не запрещенные в России биржи, блокчейн-сервисы, обучающие площадки и СМИ, посвященные биткоинам и майнингу, сообщили в пресс-службе соцсети.
«Наша команда верит в принципы максимальной открытости и защищенности, на которых построена технология блокчейн. Мы решили снять ограничения в рекламной платформе «ВКонтакте», чтобы открыть еще больше возможностей для активного развития криптовалютного рынка», — заявил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.
Реклама записей, содержащих неподкрепленные гарантии «быстрого и пассивного заработка» или нарушающих правила размещения рекламных объявлений соцсети, будет отклонена.
В этом году пользователи «ВКонтакте» намного чаще обсуждают тему криптовалют. За 12 месяцев количество упоминаний слова «биткоин» в публичных записях и комментариях выросло на 148%, «криптовалюта» — на 347%, «майнинг» — 244%, «блокчейн» — 468%, «ethereum» — 385%. На тематические сообщества «ВКонтакте» о криптовалютах и майнинге подписано свыше 1 млн человек, добавили в пресс-службе соцсети.
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