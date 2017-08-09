Международные новости

Вице-премьер-министр Павел Розенко поддерживает инициативу объединить представленный правительством законопроект пенсионной реформы с законодательством о введении накопительной системы.

Об этом сообщает его пресс-служба.

«Эта осень для пенсионной реформы будет решающей. У Верховной Рады Украины есть прекрасный шанс тот проект пенсионной реформы, который представило правительство, объединить с законодательством о введении накопительной системы. Есть такая инициатива более 60 народных депутатов. И лично я этот процесс приветствую», - отметил Розенко.

По его словам, именно сейчас есть прекрасная возможность провести не фрагментарную, а комплексную пенсионную реформу, в рамках которой решить вопрос с осовремениванием пенсий, навести порядок в солидарной системе, и при этом - показать четкую перспективу для тех людей, которые имеют желание самостоятельно формировать свое пенсионное будущее.

«Нам действительно нужно пройти определенный подготовительный этап для полноценного запуска накопительного уровня. Но мы должны дать четкий сигнал и экономическая ситуация позволяет говорить об этом, - что с 1 января 2019 года уже может полноценно стартовать накопительная система», - отметил Розенко.

Как сообщалось, 13 июля 2017 года народные депутаты поддержали в первом чтении правительственный законопроект № 6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", который входит в пакет законопроектов по пенсионной реформе.

Ожидается, что осенью депутаты рассмотрят и примут законопроект во втором чтении.