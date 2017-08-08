Международные новости

Европейский банк реконструкции и развития дополнил перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право принимать участие в тендерах на закупку газа Нафтогазом на средства возобновляемого кредита ЕБРР в 2017-2018 гг. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

Условно прошла предварительный отбор компания Shell Energy Europe Limited (Великобритания).

Процедура предварительного отбора будет оставаться открытой для новых участников в течение срока действия кредита.

Ранее предварительный отбор на поставки газа за средства кредита ЄБРР в 2017-2018 гг. прошли 13 компаний.

Кредитная линия ЕБРР в размере $300 млн была открыта в октябре 2015 г. и предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Заем ЕБРР является возобновляемым кредитом на три года. В течение этого срока Нафтогаз может погашать и снова занимать средства в пределах этой суммы, чтобы профинансировать авансовые закупки газа.

В мае 2017 г. Нафтогаз полностью погасил возобновляемый кредит ЕБРР. Нафтогаз планирует снова воспользоваться им при подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг.