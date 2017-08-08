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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
SHELL ПОЛУЧИЛА ПРАВО ПРОДАВАТЬ ГАЗ НАФТОГАЗУ ЗА СРЕДСТВА ЕБРР
11:45 09.08.2017
Европейский банк реконструкции и развития дополнил перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право принимать участие в тендерах на закупку газа Нафтогазом на средства возобновляемого кредита ЕБРР в 2017-2018 гг. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.
Условно прошла предварительный отбор компания Shell Energy Europe Limited (Великобритания).
Процедура предварительного отбора будет оставаться открытой для новых участников в течение срока действия кредита.
Ранее предварительный отбор на поставки газа за средства кредита ЄБРР в 2017-2018 гг. прошли 13 компаний.
Кредитная линия ЕБРР в размере $300 млн была открыта в октябре 2015 г. и предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Заем ЕБРР является возобновляемым кредитом на три года. В течение этого срока Нафтогаз может погашать и снова занимать средства в пределах этой суммы, чтобы профинансировать авансовые закупки газа.
В мае 2017 г. Нафтогаз полностью погасил возобновляемый кредит ЕБРР. Нафтогаз планирует снова воспользоваться им при подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг.
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