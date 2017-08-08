Международные новости

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) проверяет деятельность немецких автопроизводителей Daimler и Volkswagen. Регулятор хочет выяснить, действительно ли эти автоконцерны принимали участие в картельном сговоре, пишут "Вести.Экономика".

Финансовые власти хотят понять, договаривались ли автокомпании о стоимости AdBlue (жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации), пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.

Немецкий финансовый регулятор проверяет, своевременно ли концерны Daimler и Volkswagen проинформировали своих акционеров о неполноте или ошибочности представленных им ранее данных. Согласно законодательству компании обязаны незамедлительно предоставить держателям ценных бумаг информацию, которая может повлиять на динамику курса акций. Если нарушения будут все-таки выявлены, то автоконцернам грозит штраф на сумму до 2-2,5% годового оборота за прошлый год. Максимальная сумма денежного наказания может достичь миллиона евро.

Информация о предполагаемом картельном сговоре ранее появилась в немецких СМИ. Журнал Der Spiegel сообщил, что автопроизводители VW, BMW, Audi и Porsche, возможно, вступили в сговор с целью установки цен на системы очистки дизельных выбросов с использованием отраслевых комитетов. Издание ссылалось на письмо, отправленное в органы управления картелями. Как писали "Вести. Экономика", около 200 сотрудников, работающих в 60 отраслевых комитетах, обсудили разработку транспортных средств, тормозов, бензиновых и дизельных двигателей, муфт и трансмиссий, а также систем очистки выхлопных газов.

Автопроизводителей, кроме того, подозревают теперь в том, что они обсуждали выбор поставщиков и цену компонентов, и, в частности, стоимость AdBlue, системы очистки выхлопных газов для дизельных двигателей. Сообщалось также, что автоконцерны договорились между собой использовать более мелкие детали при сборке автомобилей. Речь шла, в частности, о калибровке резервуаров для жидкости с целью обработки дизельных выбросов.