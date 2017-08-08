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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ФРАНЦИЯ И ФРГ ЗАКРОЮТ "НАЛОГОВЫЕ ЛАЗЕЙКИ"
13:20 08.08.2017
Власти Франции и Германии намерены закрыть "налоговые лазейки", которые позволили крупнейшим технологическим концернам, таким как Alphabet, Apple, Facebook и Amazon, занять существенную часть европейского рынка в ущерб местным компаниям. Об этом пишут "Вести.Экономика".
Нынешнее налоговое законодательство во многих странах Европы разрешает иностранным фирмам платить меньше налогов, и они этим активно пользуются, пишет агентство Bloomberg. В середине сентября на встрече официальных представителей Евросоюза в Таллине Франция предложит ввести более понятные и простые правила налогообложения для компаний из технологического сектора. Об этом сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мер. Он также добавил, что Европа практически не проявляет инициативы в этом области и действует слишком медленно.
"Европа должна научиться более твердо защищать свои экономические интересы. Так поступает Китай, так делают в США. Вы не можете извлекать выгоду от ведения бизнеса во Франции или где-либо еще в Европе, не платя налоги, которые при этом обязаны платить другие компании, французские, европейские".
Власти Германии и Франции обсудили вопросы, которые касаются налогообложения, в прошлом месяце. ФРГ представит свои конкретные предложения, после того как в стране пройдут национальные выборы, намеченные на 24 сентября. Об этом сообщил Денис Колберг, представитель немецкого министерства финансов.
Серьезно поднять вопрос о налогообложении в Европе решили после ряда историй, связанных с тем, что иностранные компании, которые ведут бизнес в странах ЕС, пытаются разными способами избежать обязательных денежных выплат.
В прошлом году стало известно, что власти Франции подозревают компанию Google в уклонении от уплаты налогов на 1,6 млрд евро. В мае этого года в штаб-квартире американского интернет-гиганта в Париже прошли обыски.
В результате Минфин Франции потребовал от Google отдать 1,6 млрд евро неуплаченных налогов. Позже сумма штрафа была снижена. В июне этого года впервые появились сообщения о том, что корпорация может избежать этих выплат.
Госпредставитель в административном суде Парижа объяснял такую возможность тем, что Google не имеет постоянного представительства во Франции. По его словам, в связи с этим налоговые службы страны не имеют права взыскивать с компании недополученные налоги, так как Google не обязана декларировать свои доходы в стране.
По данным агентства France Press, Google заплатила во Франции в 2015 г. всего 6,7 млн евро в виде корпоративных налогов. Компания переводила данные по своим доходам на дочернюю компанию в Ирландии, где уровень налогов значительно ниже.
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