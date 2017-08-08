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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА РУБЕЖ В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ ДО $1,5 ТРЛН
12:15 08.08.2017

Китай инвестирует около $1,5 трлн в ближайшие 10 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет британской юридической фирмы Linklaters, специализирующейся на сделках по приобретению ценных бумаг и слиянию компаний.

По данным компании, за минувшее десятилетие эта сумма составила около $880 млрд. Таким образом ожидается, что совокупный объем китайских инвестиций за 10 лет вырастет более чем на 70%. Государственная политика КНР в основном направлена на стимулирование инвестиций в производства, высокотехнологичные разработки и международную торговлю, отмечает Linklaters.

Ранее зарубежные регуляторы неоднократно блокировали сделки по приобретению китайскими акционерами предприятий, критических для безопасности других государств в области инфраструктурных проектов или технологических разработок, отмечается в отчете. Тем не менее Linklaters считает, что препятствование со стороны властей не помешает китайским инвестициям: в случае блокировки по отдельным направлениям инвесторы из КНР смогут вложить средства в другие направления или компании.
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