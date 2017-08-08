|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА РУБЕЖ В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ ДО $1,5 ТРЛН
12:15 08.08.2017
Китай инвестирует около $1,5 трлн в ближайшие 10 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет британской юридической фирмы Linklaters, специализирующейся на сделках по приобретению ценных бумаг и слиянию компаний.
По данным компании, за минувшее десятилетие эта сумма составила около $880 млрд. Таким образом ожидается, что совокупный объем китайских инвестиций за 10 лет вырастет более чем на 70%. Государственная политика КНР в основном направлена на стимулирование инвестиций в производства, высокотехнологичные разработки и международную торговлю, отмечает Linklaters.
Ранее зарубежные регуляторы неоднократно блокировали сделки по приобретению китайскими акционерами предприятий, критических для безопасности других государств в области инфраструктурных проектов или технологических разработок, отмечается в отчете. Тем не менее Linklaters считает, что препятствование со стороны властей не помешает китайским инвестициям: в случае блокировки по отдельным направлениям инвесторы из КНР смогут вложить средства в другие направления или компании.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2017
Курсы в банках
на 08.08.2017
Конвертация в банках
на 08.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте