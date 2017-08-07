|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ВТО ПРОГНОЗИРУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ В III КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
11:00 08.08.2017
В III квартале 2017 года темпы роста мировой торговли будут положительными, говорится в сообщении Всемирной торговой организации (ВТО). В июне индекс темпов роста мировой торговли (WTOI) составлял 102,6, в мае — 102,2.
«Cогласно последним данным, показатель находится на уровне 102,6 — это самая высокая отметка с апреля 2011 года, позволяющая предположить, что темпы роста объемов торговли будут положительными в III квартале 2017 года», — говорится в сообщении.
Такой прогноз ВТО озвучивает в связи с положительной динамикой показателей, включенных в индекс: ростом количества экспортных заказов, объемом авиаперевозок и морских контейнерных перевозок.
Об этом передаёт агентство RNS.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2017
Курсы в банках
на 08.08.2017
Конвертация в банках
на 08.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте