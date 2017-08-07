Международные новости

В III квартале 2017 года темпы роста мировой торговли будут положительными, говорится в сообщении Всемирной торговой организации (ВТО). В июне индекс темпов роста мировой торговли (WTOI) составлял 102,6, в мае — 102,2.

«Cогласно последним данным, показатель находится на уровне 102,6 — это самая высокая отметка с апреля 2011 года, позволяющая предположить, что темпы роста объемов торговли будут положительными в III квартале 2017 года», — говорится в сообщении.

Такой прогноз ВТО озвучивает в связи с положительной динамикой показателей, включенных в индекс: ростом количества экспортных заказов, объемом авиаперевозок и морских контейнерных перевозок.

Об этом передаёт агентство RNS.