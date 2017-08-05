ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


КОМПАНИЯ ИЗ США ИНВЕСТИРУЕТ 100 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В ДОБЫЧУ ЗОЛОТА В УКРАИНЕ
14:33 07.08.2017

Американская компания Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллического руды на Закарпатье, в который планирует инвестировать около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Держгеокадастр.

Компания планирует разработать новую инфраструктуру и стратегию развития Мужиевского месторождения с использованием современного оборудования. Старая инфраструктура Мужиевского месторождения ограничивала возможности рудника - объем добычи достигал 120 тыс тонн в год. Сегодня же инвесторы планируют организовать высокоэффективное производство на длительную перспективу с годовым объемом добычи 500 тыс тонн.

Для этого Avellana Gold планирует включить в разработку одновременно и золотые, и золото-полиметаллические руды. По сути, это будет новая стратегия добычи. Главой компании является Брайан Саваж - председатель совета директоров Pioneer Management LLC, частной компании, которую он основал в 2009 году для предоставления консультаций и инвестирования в проекты и компании из сферы природных ресурсов, пишет Экономическая правда. Украинское представительство Avellana Gold возглавляет Николай Гожик, который ранее был главным инженером ООО "Закарпатполиметаллы", директором ООО "Сауляк". Читайте такжеУкраинское золото: Клондайк для аферистов Как сообщалось в 2014 году, лицензией на добычу на Мужиевском золоторудном месторождении владела "Карпатская рудная компания", которую контролировал донецкий бизнесмен Валерий Бредыхин, партнер экс-главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко. Однако в том же 2014 году компания перерегистрировалась и стала частным акционерным обществом, не изменив названия. Новым владельцем, согласно реестру, стала "Авеллана Голд ЛТД", зарегистрированная в Нью-Йорке. Отмечалось, "Avellana Gold" купила "Карпатскую рудную компанию" в 2016 году. Подробности сделки не разглашались.

В апреле 2017 года сообщалось, что "Avellana Gold" подготовила обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с информационными атаками вокруг Мужиевского месторождения. По словам гендиректора Саважа, речь идет об обвинении в якобы связях с экс-министром внутренних дел Захарченко, а также в незаконности приобретения компаний, имеющих спецразрешения на добычу золота в регионе. Инвестор уверяет - никаких контактов с бывшими власть имущими не имел и не имеет, а соглашение, которое заключила "Avellana Gold" по покупке "КРК", полностью соответствует законодательству. Мужиевское месторождение – единственное действующее в Украине по добыче золота. На сегодняшний день там находится 55 тонн золота, 1 миллион цинка и свинца разведанных запасов. В денежном эквиваленте - почти 3,8 миллиарда долларов. Также на территории месторождения расположено хранилище отработанной породы. В этом хранилище уже есть 1 тонна добытого золота и 4,5 тонны серебра. Если перевести это на деньги, речь идет о 32 миллионах и 3 миллионах долларов соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2017
валюта курс
EUR 2.3157
USD 1.9495
RUB 3.2331
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2993 -0.0164
USD 1.9508 +0.0013
RUB 3.2452 +0.0121
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3030 2.3070
USD 1.9500 1.9520
RUB 3.2350 3.2490
подробнее

Конвертация в банках
на 07.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 70.7900 71.3000
USD/RUB 60.0000 60.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте