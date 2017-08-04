Международные новости

Международный валютный фонд (МВФ) разработал рекомендации в отношении реформы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает ИА ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на сайт Министерства финансов.

ГФС планируют реорганизовать в единое юридическое лицо, обновить служебный состав ведомства и сократить его, а также автоматизировать процесс администрирования налогов.

Международный валютный фонд отметил прогресс в реформах, в частности, в отношении компенсации НДС, но комплексную реформу тормозит коррупция, сообщает Минфин.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что Государственная фискальная служба остается в подчинении Минфина.