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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


СОЗДАТЕЛЯМ ВИРУСА WANNACRY УДАЛОСЬ ВЫВЕСТИ ПОХИЩЕННЫЕ СРЕДСТВА С БИТКОЙН-КОШЕЛЬКОВ
12:11 07.08.2017

С биткойн-кошельков создателей вируса WannaCry ночью 3 августа были выведены все деньги, сообщает Quartz. Всего было снято 142 тысячи долларов за семь транзакций. Установить, кто именно снял все деньги, пока не представляется возможным. Quartz отмечает, что деньги, вероятно, проведут через ряд других биткойн-кошельков, чтобы скрыть конечного получателя.

Предполагаемые создатели вируса-вымогателя WannaCry сумели вывести «заработанные» деньги с электронных кошельков спустя три месяца с момента масштабной кибератаки, поразившей десятки тысяч компьютеров по всему миру — тогда за расшифровку данных с пораженных устройств злоумышленники требовали выкуп в биткойнах, уточняет «Коммерсант».
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