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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕВРОСОЮЗ ПОСЛЕ BREXIT ПОТЕРЯЕТ ДО 12 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО В ГОД
11:10 07.08.2017

Лондон в рамках процедуры Brexit минимум до 2020 года должен будет перечислять компенсационные выплаты Брюсселю для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом. Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью Bild, передает Deutsche Welle.

Несмотря на то, что официальный выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, стране придется еще некоторое время нести финансовое бремя из-за ряда долгосрочных программ, участвовать в которых она обязалась ранее. Тем не менее Евросоюз в любом случае после Brexit недополучит от 10 до 12 млрд евро бюджетных средств в год. Покрыть недостаток планируется за счет сокращения расходов и повышения нагрузки на другие страны - члены сообщества.

Гюнтер Эттингер также выразил мнение, что в дальнейшем Брюсселю придется отказаться от практики финансовых послаблений для ряда государств ЕС. Напомним, источники в британских правительственных кругах ранее сообщили The Sunday Telegraph, что Лондон готов выплатить до 36 млрд фунтов стерлингов (около 40 млрд евро) в рамках своих обязательств перед ЕС. При этом согласиться с обозначенной суммой он готов, только если будут достигнуты приемлемые для него договоренности по выстраиванию дальнейших экономических отношений с Евросоюзом, включая соглашение о свободной торговле.
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