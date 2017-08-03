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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В УКРАИНЕ ПЛАНИРУЮТ ПОДНЯТЬ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ВОДКУ И ВИНО
13:59 03.08.2017
Как сообщают "Наші гроші", соответствующий проект постановления «О внесении изменений в дополнение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 г. № 957» вынесен на рассмотрение правительственного комитета 3 августа Министерством экономики и развития.
"В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличат на 8-11%; виски, ром и джин – на 4%; коньяк (бренди) – на 3-6; вина с добавлением спирта, игристые и вермуты – на 2%. Это означает, что минимальная цена пол-литровой бутылки водки должна быть 79,55 грн, а трехзвездочного коньяка – 119,46 грн", - говорится в сообщении.
Об этом передаёт агентство УКРИНФОРМ.
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